Pet ključnih proljećnih trendova za muškarce

Novo godišnje doba, nova modna sezona i novi (stari) trendovi. Pogledajte šta će biti in u muškom modnom svijetu.

Trendovi su često pogrešno shvaćeni. Zaustavite na ulici gomilu muškaraca i pitajte ih da li prate trendove i dobićete kategorički negativan odgovor.

Međutim, kada pogledate u njihov ormar vidjećete gomilu klasičnih vanvremenskih komada, poput pocijepanog džinsa, sportskih komada u duhu 70-ih i drugih koju su trend i dan danas. Tako da nije teško zaključiti da su trendovi neminovno dio njihovog načina oblačenja, bez obzira koliko oni mislili da je su potpuno jedinstveni i svoji.

Ovog proljeća retro komadi su apsolutni must have, a vi pogledajte neke od onih koje preporučuje muška modna industrija.

Vertikalne linije

Modni izraz koji je svoju popularnost započeo 1950-ih godina u berbernicama i na bejzbol stadionima, a kasnije postao neizostavan dio festivalske kulture, opet se vratio na velika vrata u mušku modu. Od modnih pista viske mode pa do novih kolekcija brendova takozvane “brze odjeće”, vertikalne linije su svuda. Bomber i field jakne, majice košulje kratkih rukava pa čak i trenerke, ovog proleća i leta su redifinisane ovom vrstom printa. Vertiklane linije ne samo da pružaju retro duh vašem izgledu, već imaju veliki uticaj na vizuru vašeg izgleda utičući da silueta vašeg tijela bude izduženija.

Tonalno oblačenje

Zaboravite ono pravilo da se suprotnosti privlače kada je riječ o muškoj modi u sezoni pred nama. Nošenje odjeće u jednoj ili dva do tri tona iste boje, uglavnom je do sada bilo rezervisano za crnu boju i poznati all black autfit. Modni stručnjaci preporučuju tonalno oblačenje u pastelnim bojama (siva i krem) kao i standarne plave nijanse. Kombinujte lagane sakoe sa pantalonama uskih nogavica uz patike u istim nijansama, ili probajte sa proljetnim mantilima i klasičnim cipelama, poput recimo brogues modela.

Svijetli džins

Retro fazon je vidljiv i kada je riječ o dobrom starom svetlom džinsu. Za razliku od nekoliko predhodnih sezona, ovog proljeća će se nositi malo širi i opušteniji modeli, takozvane dad jeans farmerke. Ovaj model lijepo se kombinuje sa oksford i kariranim košuljama, majicama sa zanimljivim printom (možete ih miksovati sa malo manjim sakoima i tako će te dobiti zanimljiv urbani i pomalo boemski stil), statement patikama ili čelsi cipelama.

Jakne od tehničkih materijala

Proljeće je promjenljivo godišnje doba, pa se vrlo često može dogoditi da se nakon sunca pojavi vjetar i padne jaka kiša. Zato će vam naravno biti potrebna lijepa i kvalitetna jakna koja će pored funkcionalne svrhe pružiti estetsku nadogradnju vašem stilu. Anorak ili windbreaker modeli od tehničkih materijala kao što su mikrofiber, balon svile sa hi tech prevlakom su pravi izbor za vas. Što se tiče dezena probajte sa kolor blok varijantom, u pastelnim ili tamnim i zagasitim tonovima. Ukoliko jakna na sebi ima neki detalj u ekscentričnoj boji, tim bolje jer će vam to pružiti jedan urban sportski vajb.

Košulje sa floralnim printom

Ponekad se događa da kada vidimo nove trendove pomislimo kako dizajneri i trendseteri nisu baš svoje ideje namijenili našem ukusu. Takav slučaj je i sa oživljavanjem floralnog dezena, odnosno posebno onog tropskog printa. Međutim, strah je u ovom slučaju neopravdan, jer će vam ovakvi komadi osvježiti izgled i predstaviti vas kao hrabrog modernog muškarca koji se ne boji da eksperimentiše. Košulje i majice sa tropskim printom nosite uz jednobojne komade, kao što su tamnije čino pantalone i farmerke.

(menshealth.rs)