Ruska kragna za prefinjenu atmosferu

Specifična ruska kragna, kao što već možda i znate, u nekim kulturama se naziva još i koreanska kragna.

Karakteristična je po prepoznatljivoj kragni, koja prije svega nosi savremenu interpretaciju istočnih zemalja. Često su je nosili i imperatori antičke Kine. U suštini, to je obično kragna visine od 2 cm do 5 cm i podrazumjeva se da neće biti previjena.

Danas ova kragna, koja zadržava svoje istočnjačko porijeklo, karakteristično za Kinu, ali i Nepal, Bangladeš, Indiju i naravno Rusiju, nosi se u prilikama koje mogu imati notu etničke, neformalne ali uvijek prefinjene atmosfere. Odgovaraju svakom kontekstu gdje se očekuje originalna kombinacija koja nije previše vezana za trenutne tendencije.

Ovakva kragna je zahvalna za sve one koji ne žele da nose kravate jer zahvaljujući svojoj specifičnosti, isključuje bilo kakvu kombinaciju sa kravatom. Zato jeste pogodna za sve one prilike koje nisu izričito formalne, ili za sve one koji bi željeli da dodaju lični pečat odjevnom stilu, tako što će recimo nositi košulju sa ruskom kragnom uz klasično odijelo.

Što se tiče materijala koji dolaze u obzir, ona se može naći najčešće u bijeloj boji i to od svile, pamuka, lana, sve u svemu, obično je od laganih materijala. Sve neutralne boje dolaze u obzir, a za one najhrabrije, može doći u obzir i neka življa boja ili print.

(kosulje.rs)