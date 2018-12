Šešir - neodoljiv dio muške garderobe

Kao i mnogi drugi modni dodaci tako se i šeširi sve više vraćaju u modu. Pored toga što izgledaju neodoljivo ukoliko se dobro iskombinuju sa ostatkom garderobe, šeširi takođe imaju u korisnu funkciju.

Takođe, dame više ne moraju gledati zavodnike, muškarce sa samopouzdanjem, samo u starim kaubojskim filmovima. Današnja moda zajedno sa mnogim hrabrim muškarcima sa stilom vraća nošenje šešira na velika vrata.

Kreatori su se pobrinuli da izbor modela šešira bude raznovrstan za sve prilike, od onih dnevnih, pa sve do večernjih. Pored toga što ovaj modni detalj ima svoju svrhu, a to je da štiti od kiše i vjetra, on takođe određuje poseban stil.

U nekim davnim vremenima ono što su ljudi nosili na glavi govorilo je dosta o njihovom položaju u društvu. To je bilo sinonim za eleganciju. U međuvremenu se nošenje šešira na kratko prekinulo, da bi se danas opet vratilo.

Do 60-ih šešir je bio obavezan modni detalj kod oba pola, ali od tada se rjeđe nosi, najčešće u elegantnim kombinacijama ili kao zaštita od vremenskih uticaja.

Šešir je ostao neodoljiv dio muške garderobe iako se mnogi muškarci plaše da ga kombinuju uz svoj outfit. Međutim, to i nije tako zahtjevno. Za početak je najvažnije da visina i obim šešira odgovaraju vašem obimu glave, proporcijama tijela i obliku lica. Osobe koje imaju široko i okruglo lice trebalo bi da nose šešir sa širokim obodom, dok se osobama sa uskim licem preporučuje da nose šešir uskog oboda da lice ne bi izgledalo manje zbog sjene šešira.

Važno je obratiti pažnju i na materijal. Tako na primjer šešir od somota, štofa i pliša možete da kombinujete uz elegantnu i kežual odjeću. Modeli sa manjim obodom su uvijek pun pogodak, još više ukoliko volite modu 50-ih godina. Danas kreatori predstavljaju moderne šešire interesantnih boja, različitih dizajna i neobičnih oblika. Ukoliko volite retro stil ni sa takvim šeširima nećete pogriješiti. Za kvalitet je najviše zadužen materijal - filc. Ovaj materijal je čvrst, lagan, vodotporan i elastičan.

Zanimljivosti o šeširima:

Muškarci kada su išli u bitku nosili su kao dokaz ljubavi sa lijeve strane šešira - pero, koje su dobili od svojih izabranica.

U Rimu su šešir smatrali simbolom slobode

Blago podići šešir bio je opšte prihvaćen gest pristojnosti pri susretu s damom, kao i u situacijama u kojima nekoga verbalno pozdravljate. Smatra se da ovaj gest dolazi od srednjovjekovnih vitezova, koji su u znak prijateljskih namjera podizali vizire šljemova.

U vestern filmovima negativca i pozitivca ćete prepoznati po boji šešira. Dobri momci nose bijele šešire, a loši – crne.

(carlander.ba)