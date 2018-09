Šta odnos muškarca prema majci govori o njemu?

Povezanost majke i sinova je velika, a sa psihološkog stanovišta, svaki muškarac koji njeguje dobar odnos sa majkom ima puno više razumijevanja prema ženama i bolji je partner. Obratite pažnju na njegov odnos s majkom jer on puno toga otkriva o njemu.

Više cijeni majčino nego vaše mišljenje

Moja mama to ne radi tako ili moja mama kaže rečenice su koje ne želi čuti nijedna žena. One su signal da vaš partner još uvek ne živi sopstveni život i nije stekao sopstvene vrijednosti ili standarde. Jasno mu dajte do znanja da vi stvari radite po svom, a ne onako kako ih radi njegova mama.

Majka je ideal savršene žene

Što god mama kaže ili radi, uvijek je i u svemu bolja od vas i vi se nikada nećete mjeriti s njom. Kada vam muškarac jasno da do znanja da na ovaj način gleda na svoju majku tj. na vas, onda je pravo vrijeme da mu kažete zbogom.

Uvijek traži njeno mišljenje

Odlučnost je jedna od najprivlačnijih kvaliteta na muškarcu. Konsultuje se s majkom oko donošenje svake (pa i one najmanje ili nevažne) odluke, što je jasan znak da je potpuno nesiguran. Ako sam sebi ne vjeruje dovoljno da donese odluku, kako ćete mu onda vi vjerovati?

(Ljepota&Zdravlje)