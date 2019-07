Šta ostvareni i uspješni ljudi rade prije spavanja?

​Uspješni ljudi shvataju da njihov uspjeh počinje i završava se njihovim mentalnim i fizičkim zdravljem, što s druge strane zavisi od toga koliko spavate.

Evo šta uspješni ljudi rade neposredno prije odlaska na spavanje:

ČITAJU

Eksperti se slažu da je čitanje posljednja stvar koju većina uspješnih ljudi radi prije odlaska na spavanje.

Majkl Ker, internacionalni poslovni govornik i autor knjige “You can’t be serious!Putting humor to work”, ističe da on poznaje dosta poslovnih lidera koji odvoje obavezno neko vrijeme prije kreveta za čitanje, a neki idu toliko daleko da bukvalno na svoj spisak obaveza upišu obavezno čitanje prije spavanja.

TELEFON I POSAO STAVE NA OFF

Uspješni ljudi prije spavanja rade bilo šta osim posla. Oni ne provjeravaju svoje mejlove i ne razmišljaju o poslu.

Studije pokazuju da ako povezujete krevet sa poslom, teže će vam biti da se opustite, što je zapravo ključna stvar kada legnete: da se naspavate i odmorite.

Takođe nije na odmet da telefon stavite što dalje od sebe, kako se ne biste zračili. Plava svjetlost vašeg telefona podsjeća na svjetlost sunca, pa vaš mozak prestaje da proizvodi melatonin (jer misli da “sunce” već proizvodi), esencijalni hormon koji reguliše cirkadijalni ritam i govori vašem tijelu kada je vrijeme da se probudite ili da spavate.

PRAVE TO DO LISTU

"Uspješni ljudi često vrijeme prije spavanja odvajaju da zapišu listu obaveza sljedećeg dana", kaže Ker.

Na primjer, Kenet Chenault, direktor American Express, zapiše tri stvari koje želi da uradi sljedećeg dana.

PROVODE VREME SA PORODICOM

Veoma je bitno da neko vrijeme posvetite razgovoru sa partnerom ili igri sa psom ili djecom, a Laura Vanderkam, autor knjige “What the most successful people do before breakfast”, otkriva da su ovo upravo stvari koje uspješni ljudi rade prije spavanja.

IMAJU SEKS

Još jedan divan način da se povežete sa partnerom, osim razgovora je i seks.

Osim brojnih benefita, oslobađanja stresa i anksioznosti, učvršćivanja veze sa partnerom, studija koja je objavljena u The Institute for the Study of Labor u Nejmačkoj otkriva povezanost učestalog seksa i bogatih ljudi.

IDU U NOĆNU ŠETNJU

Džel Gascoigne, suosnivač i direktor Buffer svako veče prije spavanja ide u šetnju od 20 minuta.

“Ovo je vrijeme kada mogu da razmislim o proteklom danu, budućim izazovima, ali bez razmišljanja o poslu, a takođe je savršeno za postizanje umora”, kaže Gascoigne.

Brojne studije upućuju na povezanost vježbanja, šetnje prije spavanja i dobrog sna, dok mnoge studije otkrivaju da šetnja može da redukuje stres i anksioznost.

FOKUSIRAJU SE NA DOBRE STVARI KOJE SU IM SE DOGODILE U TOKU DANA

Ker kaže da mnogi uspješni ljudi izdvoje vrijeme prije spavanja i zapišu ili razmišljaju o trima stvarima koje su im se dogodile tog dana, a koje cijene i zbog kojih su zahvalni.

Razmislite i zapitajte se “Šta sam dobro uradio danas?”

Fokusirajte se na pozitivne momente u toku dana i slavite uspjehe.

VIZUELIZIJU SUTRAŠNJI USPJEH

Mnogi uspješni ljudi odvoje nekoliko minuta prije kreveta kako bi zamislili i predvidjeli pozitivan ishod projekta na kojem rade.

MEDITIRAJU

Odvojite 10 minuta prije kreveta da meditirate, jer je to sjajan način da opustite tijelo i smirite um.

Uspješni ljudi znaju važnost redovnog sna i to im je jedan od glavnih prioriteta. Idite u krevet uvijek u isto vrijeme i isplanirajte uvijek kada treba da legnete kako biste se naspavali i pripremili za naredni dan.

Nemojte da ostajete budni do kasno, a potom da odlažete alarm na ujutru.