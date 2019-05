Stil s kojim ćete svima zapasti za oko

Ideja za odjevne kombinacije za svaki dan nikada dosta, bilo da se radi o poslovnim prilikama, odlasku sa društvom na piće, izlasku ili nekoj drugoj opuštenijoj prilici.

Stilisti za ovu sezonu muškarcima predlažu jednostavne, a efektne kombinacije, koje će im pomoći da lako i brzo izgledaju odlično i privuku poglede i pozitivne komentare.

I ove sezone, jedna od kombinacija koju najviše predlažu su sako i farmerke. Bez obzira na to da li se radi o poslovnom danu, odlasku na poslovni ručak ili odlasku s prijateljima u provod, vaš stil će biti besprijekoran, a i biće vam udobno.

Uz sako možete da obučete majicu ili košulju, izbor je vaš da kombinaciju prilagodite prilici za koju vam je potrebna.

Stilisti predlažu miješanje i drugih stilova, tako da elegantna odijela možete nositi i uz jednostavne, jednobojne majice koje im daju sasvim drugačiji izgled nego košulje, a i dalje ćete tako obučeni moći da se pojavite gdje god želite.

Kao što možete odijelo da obučete s majicom, tako možete da ga nosite s patikama. Ovaj trend već dugo postoji u modnom svijetu i ne izlazi iz mode zbog čega je ovo jedna od kombinacija koja će se nositi uvijek i svuda, jer ne postoji razlog zbog kojeg bi to bilo drugačije.

Iskoristite pantalone od svog omiljenog odijela da ih nosite cijeli dan. Uz njih vam treba samo majica, koja može biti i sasvim svedena, ali može i s nekim dezenom, te uz mokasine, oksfordice ili patike vaš stil će svima zapasti za oko.

Ako niste do sada probali ovu kombinaciju, onda je ovo ljeto pravo vrijeme za to. Uz elegantni sako, košulju ili majicu, iskombinujte elegantni šorts od materijala od kojeg se prave odijela i uopšte takvi modeli pantalona. Možda na prvi pogled djeluje čudno, ali zašto je ovo jedan od must have autfita ovog ljeta brzo ćete shvatiti kada vidite odraz u ogledalu.

Prelazni period je takav da vam uvijek treba sako, mantil ili jakna preko svega šta obučete.

Uz elegantnu kombinaciju, nosite teksas jaknu ili neku drugu jaknu ležernijeg stila i dobićete savršen autfit koji će se svima svidjeti.