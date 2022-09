Studija: Nedostatak vitamina D potencijalno poguban za muškarce

Studija američkih naučnika pokazala je da su muškarci koji su oboljeli od agresivnog oblika raka prostate imali znatno niže nivoe vitamina D od normalnih.

Naime, istraživanje sprovedeno na Univerzitetu Nortvestern u američkoj državi Ilinois, a objavljeno u časopisu Journal of Clinical Oncology, otkrilo je korisne informacije za slučajeve u kojima su pacijenti dogovorili sa svojim ljekarom da bolest treba biti strogo praćena i pod stalnim ljekarskim nadzorom prije no što se pristupi postupku uklanjanja prostate ili nekom drugom medicinskom zahvatu. To se prije svega odnosi na nadoknadu ovog za organizam važnog vitamina.

Doc. Dr Adam Marfi spec. urologije i vođa ovog istraživanja kaže da ljudi tamne boje kože, muškarci koji su u organizam unosili nedovoljno vitamina D putem ishrane ili se nisu izlagali suncu u dovoljnoj mjeri treba testirati na nedostatak ovog vitamina u trenutku kada im je otkriven rak prostate. Manjak treba nadoknaditi uzimanjem vitamina D u obliku dodataka ishrani.

U prethodnim istraživanjima Marfi i njegovi kolege otkrili su da oni koji se nisu izlagali dovoljno suncu imaju i do 1,5 puta veću vjerovatnoću da će imati manjak vitamina D.

Poslovi u zatvorenim prostorima i duge hladne zime bez sunca takođe nepovoljno djeluju na stabilni nivo ovog vitamina.

Muškarci kojima je otkriven agresivan oblik karcinoma prostate imali su nivo vitamina D oko 22,7 ng/ml, a to je značajno manje od 30 ng/ml što se smatra normalnim. Oni koji nisu imali agresivni rak prostate imali su prosječni nivo oko 27 ng/ml.

Prema najnovijim istraživanjima, vitamin D osim što sprečava rak prostate, sprečava razvoj osteoporoze, rak dojke, utiče na dijabetes i gojaznost.

Znate li koji su izvori vitamina D u hrani?

Ovo je jedinstveni vitamin kog tijelo samo proizvodi kada smo izloženi suncu, no ima ga u sljedećim namirnicama:

riba

jaja

proizvodi od soje

džigerica

gljive

fermentirano ulje jetre bakalara

