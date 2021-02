Zašto veza nikako da se desi

Ako ste zapeli sa muškarcem koji malo bi pa malo ne bi, u ovome bi mogao biti problem.

Na pravom mjestu u pogrešno vrijeme

Ako vam se u životu pojavio iz vedra neba nakon čega ste par puta izašli zajedno i savršeno se zabavili, a potom je nestao isto kako se i pojavio, velika je vjerovatnoća da to nema nikakve veze sa vama te da itekako ima veze s lošim tajmingom. Vjerovatno vas je jednostavno upoznao u pogrešnom trenutku.

Zauvijek dijete, ali na potpuno pogrešan način

Itekako je moguće da ste naišli na potpuno nezrelog tipa. Ako ima dobro srce, možda mu jednog dana pružite drugu šansu. Naravno, kada odraste. I naravno, ako bude imao sreće da dobije drugu šansu.

Nedovoljno dobar klik

I to je potpuno ok, jer vi niste savršeni za svakoga jednako kao što nije svako savršen izbor za vas. Mala je vjerovatnoća da ćete nakon samo par sastanaka pronaći onoga koji vam odgovara.

Jak na riječima, slab na djelima

Frajeri koji vam obećavaju brda i doline, a ne ispunjavaju svoja obećanja, stoput su gori od frajera koji se ne obvezuju ni na šta. Ako s jedne strane imate potpuno iščezavanje, a s druge nastavak petljanja s frajerom koji koji vam sve vrijeme govori stvari koje želite čuti, ali koje on ne misli, vjerujte da je ovo prvo puno bolja opcija.

Poštovanje ne postoji u njegovom vokabularu, niti bontonu

Ako na čin nestanka gledate kao na izraz nepoštovanja, onda biste trebali osjećati olakšanje. Jer vas on očigledno ne bi tretirao sa onoliko poštovanja koliko smatrate da zaslužujete. A ako ne zna za poštovanje, onda je bolje da ste to saznali na vrijeme.

Niste jedini (ili dovoljno) važni

Naravno da postoje brojni faktori koji utiču na njega i vas dvoje, a o kojima vi vjerovatno nemate pojma. Kao npr. bivša cura, šef koji mu nameće nebrojene poslovne zadatke, a možda postoji još jedna nova cura koja mu je pored vas zapela za oko. Možda se između vas dvoje dogodila hemija, ali je jednako moguće da se s nekim drugim dogodila još jača.

Muškarac bez hrabrosti

Vi biste se vjerovatno osjećali bolje da vas je nazvao ili vam poslao poruku i jasno dao do znanja da nije spreman za vezu, da se pomirio s bivšom ili da mu se svidjela neka druga, no frajeri često preferiraju bijeg umjesto razgovorom. Bilo da im je neugodno objašnjavati njihove osjećaje ili da smatraju da vam to ne duguju, bijeg nije toliko neobična pojava u muškom svijetu.

(Cosmopolitan.hr)