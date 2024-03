Aca Ilić i Bilja Jevtić otkrili da li će se njihov sin baviti pjevanjem

Ivan Ilić, sin pjevačkog para Biljane Jevtić i Ace Ilića naslijedio je talenat za muziku od roditelja, a nedavno se u medijima spekulisalo da će se pojaviti u „Zvezdama Granda“.

Ponosni roditelji kažu da će njihov jedinac imati podršku ukoliko bude želio da krene stopama roditelja i dodaju da je Ivan, pored muzike izuzetno talentovan za pravne nauke čije studije privodi kraju na fakultetu u Beogradu.

“Sudbina sve dece čiji su roditelji pevači je da ih porede sa njima, čovek jednostavno mora da se pomiri s tim. Iver ne pada daleko od klade, a što će malo da ga upoređuju, pa Bože moj, porede ga sa roditeljima, a ne sa nekim strancima. Što se muzike tiče, videćemo, prvo da proslavimo diplomu, pa onda ćemo se dogovarati zajedno za dalje”, rekao je Aca za Grand.

Bilja sa druge stane ističe da je Ivan muzikalan i da je sam čak naučio da pjeva i svira neke pjesme. Međutim, kako ponosna majka kaže, misli da će se na kraju sin ipak odlučiti za drugu profesiju.

“Gospodnji putevi se ne znaju, možda će on sutra da se bavi pevanjem ili će da nastavi profesiju za koju se školovanje. On je od malena voleo prvavo, to je njegova prva ljubav. Kada je muzika u pitanju, on je sam svirao harmoniku, sam je skidao sve pesme i voli to sve, ali videćemo”, kazala je Bilja.

