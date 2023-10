Adrian de Vrgna: Aleksandra Prijović mi je poslala poziv koji se ne odbija (VIDEO)

ZAGREB, BANJALUKA – Adrian De Vrgna,voditelj i urednik na RTL-u Hrvatska nedavno je dobio "poziv koji se ne odbija".

On je, naime i na svom Tiktok profilu objavio poruku koju mu je uputila ni manje ni više nego Aleksandra Prijović, pjevačica iz Srbije koja ovih dana, svjedoci smo, niže nevjerovatne uspjehe svuda u regionu. U Sarajevu će održati tri koncerta, a u Zagrebu je prodala čak pet Arena.

"Nadam se da će biti prilike da se upoznamo", poručila mu je Aleksandra Prijović.

Kako je došlo do toga da Aleksandra baš njemu uputi poziv koji se ne odbija objasnio je za "Nezavisne novine".

"Aleksandra je skromna djevojka iz Belog Manastira koja je svojim primjerom talenta, rada i odricanja uspjela u karijeri i to je sjajna stvar. Upješniji ljudi su uvijek čvrsto na zemlji. U tom pogledu možemo se identificirati, jer kao iza nje, tako i iza mene, stoji prije svega – naš rad", kazao je on.

Dodaje da je publika u regiji prepoznala to, mlađe generacije je vole i ima sjajan produkcijski tim.

"Kad netko najavi i ispuni pet zagrebačkih arena to ne može biti slučajno – i vrijedno je pažnje središnje informativne emisije kao što je RTL Danas, čiji sam dio. Ta situacija je news, planirali smo intervju, ona je, kako sam doznao upoznata s mojim radom, a ja cijenim njezin. Poruka je bila spontana nakon što je sjajan intervju s Prijovićevom odradila Maja Oštro Fils, novinarka RTL-a Danas, koja poznaje estradu u dušu.

Nisam očekivao poziv, nisam planirao odlazak u Arenu, ali Prija je poslala poziv koji se ne odbija. I kao što ja nju pozivam da nas i dalje gleda, tako ću se njenom kocertu rado odazvati", objasnio je on

Kaže da cijeni muziku Aleksadre Prijović, te da je puno toga pop.

"Vrhunska produkcija. Divno je kad zapjeva i sevdalinku i starogradsku i narodnu i evergreen. Ma može sve. Glazbu dijelim na dobru i lošu, baš kao i ljude, a slušam gotovo sve", naglasio je ovaj zagrebački novinar.

Kaže da na koncert ide sigurno.

"Možda i na dva. Vodim svog sina Enrica koji vrlo malo sluša domaću i glazbu s ovih prostora, ali je širokih vidika. Voli Mozarta, ali i 80-te. Sad je uživao na Hauseru, a potom i na fantastičnom baletu u kooprodukciji HNK Varaždin i riječkog HNK, „Sad i nikad više“ i „Adam i Eva“. Dijelimo donekle kazališnu estetiku, obožavamo moju prijateljicu intendanticu, redateljicu i glumicu Senku Bulić, legendarnog Paola Magellija, Ivicu Buljana. Ma mnoge genijalce. Ne propuštamo predstave. Imamo širok raspon interesa. Ljepota je u različitosti i ne volimo etikete. Nitko nije ni bolji ni gori zato što uživa u filmovima Almodovara ili u Severininoj glazbi. Umjestost pomiče granice, širi prostore slobode. Mi smo slobodomisleći i neopterećeni ljudi. Ne volimo etikete i takav je moj krug ljudi", priča on.

Dodaje da se možda i desi prilika da upozna Prijovićevu:

"Poznajem puno javnih osoba, jer i sam sam javna ličnost, svakodnevno prisutan u dnevniku, intervijuima. Sigurno, jer dijelimo i jedan krug poznanika s estrade. Ali na kraju dana, svi smo obični, normalni ljudi, samo nam je posao javni i time više podložan kritici. Što je OK".

Kaže da se publika teško može prevariti I da se o ukusima ne treba raspravljati, ali da se to se radi i dodaje:

"Ne čudi me. Nikog ona ne tjera da je sluša kao što ja nikog ne tjeram da me na RTL-u gleda svaki dan. Ono što vrijedi ima svoju publiku. I to poštujem. Što više različitog sadržaja, što više iskustava, što više znanja, čini nas boljim ljudima. Glazba, umjetost generalno treba povezivati, a ne dijeliti. Kod nas, želim vjerovati, takvog nečega nema. Zato smo tu gdje jesmo. Ali prostora za napredak uvijek ima.

Prema njegovim riječima muzika, teatar, film, po habitusu ne stavaraju barijere.

"Ako ne pozivate na neko zlo, a to su mnogi na ovim prostorima, nažalost, činili, onda straha nema. Oni koji su činili – neka odgovaraju. U 21. smo stoljeću. Ako se na kraju dana možete pogledati u ogledalo i reći; Da, bio sam dobar čovjek, onda je sve drugo ne važno. Mir je najveća vrijednost. Živimo, nažalost u olovnim vremenima, važni su mir, sloboda, poštovanje različitosti, a ne da ljudi gube živote, najvrijednije što imamo, jer su nešto što sami nisu ni birali.

Kao što sada svjedočimo tragedijama u Ukrajini, Izraleu, Gazi, Jemenu, diljem svijeta...Budimo ljudi, poštujmo se. Sebe možemo mijenjati, i vrlo malo toga drugog. Ali kojim ćemo putem, dobrim i lošim, to sami biramo.

Budimo ljudi, s uvažavanjem svih različitosti koje imamo. Gradimo društva mira, istine, tolerancije i poštovanja. Dozvoljavam da neki to ne razumiju. Njih mi je žao. Volimo se", poručio je on.

