Aleksandra Mladenović otkrila da li se udaje

U emisiji „Grand specijal“, kod Vesne Milanović i Siniše Medića, pjevačica Aleksandra Mladenović progovorila je o udaji.

Ona je navela da još uvijek nije našla čovjeka svog života, ali je i naglasila da ne žuri na tom polju.

"Ja sam još mlada za udaju, ali mislim da su naši stari bili u pravu. Mora da se bira i da se baš pažljivo bira da se ne bi u budućnosti kajali", rekla je ona.

Iako sa lica ne skida osmijeh i govori da je jako srećna, ipak nema momka, i ističe da čovjeka ne čini srećnim samo ispunjenost u ljubavi.

"Stvarno ne želim sada da tražim dečka, pustite me ljudi, kakva udaja. Ja sam jako srećna, ne mora da znači da imam dečka i da sam srećna, nemam dečka", zaključila je ona.

