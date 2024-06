Aleksandra Mladenović priznala šta je korigovala na sebi i zbog čega se pokajala

Većina pjevačica sa estrade podvrgla se trendu estetskih korekcija, a izuzetak nije ni Aleksandra Mladenović.

Iako se Mladenovićeva nije drastično promijenila od svog pojavljivanja na javnoj sceni, nekolik korekcija ne može da negira, a priznaje da je jedna od impulsivno donijeta bez previše razmišljanja.

“Imala sam emotivne probleme i u celom tom haosu sam pumpala usne. Onda sam se u nekom trenutku, kada sam malo sazrela, vratila da sve to izvadim. Tada sam stvarno bila emotivno razorena i nisam imala potrebu za tim, ali sam se tako smirila. To je bila mladost-ludost, i sad sam mirna”, priznala je nedavno za domaće medije.

Iako je jasno da je korigovara grudi, nedavno je demnatovala spekulacije da je operisala nos.

“Što se tiče malog nosića svi me pitaju da li je moj nosić. Moj je nosić”, rekla je Aleksandra u jednoj Grandovoj emisiji.

Inače, Aleksandra se svojevremeno susrela sa ozbiljnim problemom sajber nasilja o kome je javno gvoorila.

“Sada mi je sve to zabavno, ne vređa me i ne pogađa. Naučila sam da ne treba da čitam sve to. Ali ljudi imaju predrasude. Oni misle da mi poznati ne idemo u wc, da ne spavamo, da ne jedemo. Svi smo mi ljudi, bili poznati ili ne. Mada tužno mi je i žalosno što po nama uvek idu drvlje i kamenje, a u stvari mi smo tu da pevamo i uveseljavamo narod. Radimo najlepši posao! Ne treba mi ništa da komentarišemo već samo da pevamo. Ne možeš da udovoljavaš ljudima”, poručila je Aleksandra.

(GrandTV)

