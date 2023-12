Aleksandra Mladenović progovorila o problemima na početku karijere

Aleksandra Mladenović od kako je kročila u Zvezde Granda i na muzičku scenu susrela se sa negativnim komentarima, zbog svog načina pjevanja, ali i zbog načina govora te i mjesta iz kojeg dolazi.

Kako je i sama priznala, na početku karijere bavila se komentarima i loši su je zaista pogađali, međutim to više nije slučaj.

"Ja sam ranije čitala komentare i baš su me pogađali dok nisam sazrela i naučila da ne treba da me zanima. Doživela sam sajber nasilje, doživela sam to dok sam imala zdravstveni problem. Proživljavala sam to teško, ali me više ne pogađa", istakla je Mladenovićeva, a potom dodala:

"Sada ne čitam komentare, ali i kada ih vidim budem u fazonu 'Super druže'. Neko mi je napisao nešto uvredljivo, pa sam mu rekla da njemu ne može ni hirurg da pomogne. Imam ja te momente kada odgovorim".

Ipak, kako i sama kaže, nakon nekoliko godina provedenih na estradi Aleksandra je naučila važnu lekciju te je danas, osude i mišljenja drugih ljudi, ne zanimaju ni najmanje. "Sada mi je sve to zabavno, ne vređa me i ne pogađa. Naučila sam da ne treba da čitam sve to. Ali ljudi imaju predrasude. Oni misle da mi poznati ne idemo u wc, da ne spavamo, da ne jedemo. Svi smo mi ljudi, bili poznati ili ne. Mada tužno mi je i žalosno što po nama uvek idu drvlje i kamenje, a u stvari mi smo tu da pevamo i uveseljavamo narod. Radimo najlepši posao! Ne treba mi ništa da komentarišemo već samo da pevamo. Ne možeš da udovoljavaš ljudima", poručila je Aleksandra.

