Ana Nikolić: Sramota me je s kim imam kćerku

Ana Nikolić opet je zaratila sa bivšim suprugom, Stefanom Đurićem Rastom.

Pjevačica je sinoć na svom Instagram profilu objavila fotografiju poruke koju joj je navodno poslao Rasta.

U njoj reper, sudeći po onome što je Ana objavila, vrijeđa bivšu suprugu, obećava da joj “nikada neće dati ništa u životu”, i najavljuje odlazak na sud…

Sa Rastom Ana ima kćerku, a u opisu fotografije pjevačica je, između ostalog, napisala da ju je sramota zbog toga.

Najavila je da će svakog dana objavljivati istinu o Rasti, a onda saopštila da je laž to što reper objavljuje da je dijete kod njega.

Ona je kao dokaz objavila fotografiju sa kćerkom iz kreveta.

“Laž! Dijete je kod mene tako da više neću pustiti nijednu jedinu laž. O njegovim roditeljima mogu samo da kazem – ‘Hvala vam sto ste bili tu’ i zbog poštovanja prema tim istim ljudima ja sam ćutala. Bolje da ćuti zauvijek. Sve što kaže od ovog trenutka biće upotrijebljeno protiv njega. Dijete viđao nije. Ako želiš dalje tvoje bljuvotine da iznosim sa dokazima i to kakvim – nastavi! Sramota me je od same sebe prvo, kao i od ljudi o čemu ja javno raspravljam. U pravu si – vidimo se na sudu”, Anina je poruka koju prenosi CdM.

