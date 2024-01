Ana Nikolić novog dečka upoznala preko interneta (VIDEO)

Ana Nikolić već nekoliko nedjelja uživa u ljubavi s novim dečkom Nemanjom R, zvanim Manja, a da je ljubav jaka, svjedoči i činjenica da se on skoro uselio u njen stan na Voždovcu.

Kako saznaje Kurir, pjevačica je odlijepila za ovim sportistom, koga je upoznala preko društvenih mreža. Njih dvoje se ne odvajaju otkad je Ana javno objavila da su u vezi, te je Manja prati non-stop, pa čak i u šopinzima po beogradskim tržnim centrima.

"Ana uživa u vezi sa Manjom. On se praktično uselio kod nje u stan, non-stop su zajedno. Ide sa njom i u šoping, nosi joj kese i po molovima. Upoznali su se preko Instagrama. Dopisivali su se neko vreme. Oduševila se njegovom pričom i stavovima, vrlo brzo su se i upoznali i smuvali. Nije htela to ni da krije, zato se odmah i snimala zajedno s njim na Instagramu uz svoju pesmu "Labilna", koja joj je jedna od omiljenih, a koju je za nju pisao bivši suprug Rasta", priča izvor Kurira.

On je objasnio i ko je zapravo čovjek koji je osvojio srce pop zvijezde, koja već duže vrijeme nema sreće u ljubavi.

"Nemanja se bavi sportom godinama, baš vodi računa o sebi. To mu je i hobi, prati sport, posebno voli fudbal i tenis. Voli da se skida po mrežama i da pokazuje svoje telo. On je razveden, ima sina, koji je nasledio talenat za sport od njega. Zasad se super slaže sa Anom, videćemo koliko će to potrajati jer je on vrlo specifičan čovek. Baš kao i Nikolićeva, zato su se valjda i pronašli. Ne kaže se džaba "Sličan se sličnom raduje", završava sagovornik Kurira.

Podsjetimo, Ana je nedavno priznala da bi voljela da se ponovo zaljubi, što joj se ubrzo i obistinilo.

" Ja bih da se zaljubim, vreme je, stvarno je vreme, stvarno je dosta. Malo bih da se vežem, priželjkujem to nešto u sledećoj godini", otkrila je pjevačica za emisiju "Premijera - vikend specijal".

Nakon što je objavila video-snimak sa novim partnerom, na Instagramu su se nizali komentari kako je Rasta za ovog gospodina avion, ali bilo je i onih koji im daju svesrdnu podršku.

Prije nekoliko mjeseci Ana je šokirala javnost kada je objavila fotografiju sa tadašnjim dečkom - bogoslovom, izjavljujući mu ljubav javno. Međutim, nedugo poslije toga Nikolićeva je, razočarana i ljuta, napisala da su raskinuli zbog toga što njen partner, kako je navela, nije bio vjeran i lojalan, za razliku od nje.

