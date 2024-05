Bajaga o svirci s Rammsteinom: "Bili su neki čudaci u skafanderima koji su bljuvali benzin"

Popularni srpski muzičar Momčilo Bajagić Bajaga se u razgovoru za Velike Priče prisjetio jedne svirke u Sloveniji prije mnogo godina na festivalu u Murskoj Soboti, na kojem je svirao i tada nepoznati bend iz Njemačke Rammstein.

"Jednog dana su Slovenci svirali, drugi dan mađarski Kiss Tribute Band i došli su neki Nemci s tri kombija. Pitam organizatoricu: 'Što će im tri kombija?', a ona kaže: 'U jednom se voze, u drugom je oprema, a u trećem su ronilačka odela i benzin.' Kaže mi: 'Oni bljuju vatru'", prisjetio se Bajaga.

Bajaga se sjetio i jedne epizode tokom tog dvodnevnog festivala koji je bio poprilično neprijatan za čuveni slovenački bend Laibach, koji je Rammstainu u to vrijeme bio idol i inspiracija za razvoj vlastitog muzičkog stila.

"Oni su (Rammstein) tražili od organizatora da upoznaju Laibach. I ovi kažu kao: 'Ko je Rammstein?' I uglavnom, otkače ih. I posle jedno dve godine Laibach ono radi ovde, ali Rammstein pravi veliku turneju po Europi, već su razbili maksimalno, i onda ovi iz Laibacha pitaju bi li mogli biti predgrupa. I ovi kažu: 'Naravno da ne'", dodao je.

Rammstein je na njega tada ostavio utisak čudaka koji su na koncert došli s ronilačkim odijelima.

"Sećam se, ta ronilačka odela nisu bila obična nego su to bili skafanderi. Stvarno nije bilo foliraže. Znam da je ovaj pevač cimnuo benzin iz flajke i izbacio vatru. To nije baš naivno i možeš vrlo lako da se zezneš, da ti se vrati, ali on to već godinama radi i čini se da nije čak ni bradu oprljio. Evo, sad donose deset tona benzina, ali to nije benzin ovaj što je za automobile nego je taj neki filmski. Gori i sve, ali nije otrovan. Ne bi donosili benzin, pošto ga i mi ovde imamo, ali ovaj je neki specijalan koga ovdje verojatno nema", objasnio je, komentarišući Rammsteinov nedavni nastup u Beogradu.

