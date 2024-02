Bane Mojićević iskreno o razvodu: To što sam ja bio veran, ništa ne znači

Pjevač Bane Mojićević prije nekoliko godina stavio je tačku na brak sa suprugom, a nakon toga je uplovio u vezu koja je trajala nekoliko mjeseci.

Bane je gostujući u jednoj emisiji otvoreno govorio o razvodu i priznao da mu je taj period za njega najteži do sada.

„To što sam ja bio veran, ništa ne znači. Kad nešto ne funcioniše bolje je da se ljudi raziđu na vreme. Godinu dana smo se zabavljali, a šest godina smo bili u braku. Svakako je bolje da ne postoji nikakva podrška, nego da ima ljubomore i nerazumevanja. To mi je najveći stres i trauma koju sam doživeo. Čovek se bori da to toliko ne utiče na njega, naravno da jeste uticalo, ali dovoljno je vremena prišlo da mogu normalno da funcionišem“, rekao je on i dodao:

„Bolje je da ne postoji nikakva podrška, nego da ima ljubomore i nerazumevanja. Lakše je kad imaš podršku, ali ako to nemaš, onda ideš dalje sam. Nisam našao novu partnerku, nema potrebe to da se krije. Muzika je za mene najbolja terapija i najbolji prijatelj u svakom trenutku,a naročito u onim najtežim“.

