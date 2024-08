Barbara Bobak otkrila šta želi da joj fanovi poklanjaju

Pjevačica Barbara Bobak redovno puni klubove širom regiona, a u utorak je čak i najveći klub u Crnoj Gori bio popunjen do posljednjeg mjesta.

Da je jedna od omiljenih pjevačica među omladinom govori i to što joj fanovi redovno obasipaju poklonima, a s obzirom na to da je Barbara rekla da obožava beli luk, jedno vrijeme su joj ga konstantno slali.

"Ne donose mi više beli luk. Hvala Bogu, zato što nisam više znala šta ću sa belim lukom. Bude mi žao tako da ostavim i onda ja to ponesem. Strpam sve u kombi i onda tako neka glavica zapadne, pa ostane iza sedišta, pa to onda malo prokisne, pa tražimo odakle dopire taj mio miris trulog luka. Tako da, malo su iskulirali, prošla je ta faza. Pozivam sada svoju publiku da mi donose tartufe, jer baš volim tartufe", rekla je.

Bobakova dobija ogromne honorare, ali nije žejlela da kaže tačnu cifru.

"Uopšte nisam upućena u svoje finansije. Iskreno, nemam pojma koliko zarađujem, jer moj otac brine o novcu. Rekla sam mu da neću da znam koliko novca imam i koliko sam zaradila. Neću da se opterećujem s tim jer kad kreneš da gledaš ovaj posao kroz novac, ode mast u propast i više nije to to. Nije to ta čista ljubav. Naravno, ne radimo za krompir. Radimo svi za pare, ali dovoljno mi je da lepo živim i da mogu da ulažem dalje u svoju karijeru i da svojoj publici pružam nove projekte i pesme", počinje Barbara, pa dodaje:

"Nije da on meni sad kao nešto dozvoljava ili zabranjuje. On mi je nekako finansijski savetnik, zato što je moj otac imao firmu preko 15 godina, koja je savršeno funkcionisala i imao je savršenu kreditnu istoriju. Bio je jako talentovan trgovac i generalno zna dobro da barata novcem. I kad su moji bili u najvećim krizama, nama nikad ništa nije falilo, baš zato što on ume da rasporedi. Tako da, više on mene savetuje. Ne da mi da polećem u tom nekom smislu, da se zalećem nekim glupostima. Mislim nisam ni ja nešto alava. Ja sam sad u fazonu da ulažem u posao, karijeru, da napravim neku diskografiju. Da za nekih 5 - 6 godina mogu da se osvrnem i kažem 'Lepo sam ja ovo odradila'", rekla je barbara prenosi Informer.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.