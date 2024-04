Beki Bekić otkrio zašto supruga ne dolazi na njegove nastupe

Pjevač Beki Bekić izjavio je da mu teško pada kada mora da putuju zbog “tezgi” te da više voli kada pjeva u okruženju. Takođe, progovorio je i o unucima i supruzi, ali i o razvodima na estradi.

“Unuci su još mali, ne dolaze na moje nastupe. Moja žena ne volim da ide tamo gde je radim. Zamislite da ja idem stalno sa njom na njenom poslu. Ne bi imalo smisla. Ona je oduvek imala razmevanja za mene i ono što radim. Takva je osoba. Shvatila je šta ja radim i kako radim. Ja volim ljude, volim da se družim, ali nekako sam ipak najviše privržen porodici i tu se najbolje osećam”, rekao je Beki pa otkrio i šta misli o sve češćim razvodima na estradi, kao neko ko je u skladnom braku već godinama:

“Prvo poverenje pa sve ostalo. To je ključ za uspešan brak. Treba prvo biti pošten prema sebi, pa prema toj osobi. Ako nešto ne ide, bolje se razvesti nego se mučiti, ali bez te neke pompe u medijima. To što se dešava sada na estradi oduvek se dešavavalo i dešavaće se, nije to ništa novo! Svakako, nadam se da će sve biti u redu”, rekao je pjevač.

On je na kraju najavio i novi muzički projekat na kojem radi, a upitanju je duet sa Draganom Kojićem Kebom koji će uskoro biti objavljen.

