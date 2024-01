Bilja Jevtić o plastičnim operacijama: Još uvek je sve original

Bilja Jevtić i Aca Ilić punih četrdeset godina pjevaju i svojom muzikom uveseljavaju ljude, ali za razliku od njihovih kolega oni se ne eksponiraju previše na društvenim mrežama.

Iako se danas smatra da se ništa nije dogodilo ukoliko ne osvane na internetu, Bilja tvrdi da su oni i dalje angažovani i rade punom parom.

"Aca i ja smo veoma skromni, odradimo nastup ili koncert, a niko ni ne zna da se desio. Žao mi je zbog toga, ali mi smo malo zakasnili po tom pitanju. Sada su društvene mreže primat, kada se vidi tamo onda to ima veći domet do publike. Ne manjka nam posla, to je najbitnije", istakla je ona.

Pjevačica se dotaka plastičnih operacija koje praktikuju gotovo sve Biljine koleginice.

"Kažem za sebe da je na meni sve original. Za sada je tako, ali ne kažem da neće biti nekih promena. Najbitnije je da je čovek srećan sam sa sobom. Ponekad pomislim da nešto promenim, a onda pomislim da treba sebe da prihvatim i volim takvu kakva jesam. Najbitni je da ste srećni i zadovoljni u životu", rekla je Bilja za Grand.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.