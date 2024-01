Bora Đorđević otkrio koji ritual ima pred spavanje

Bora Đorđević, frontmen grupe „Riblja Čorba“, otkrio je u jednoj TV emisiji da je u jednom segmentu drastično promijenio ponašanje, a to je kada riješi da legne da spava.

Bora je priznao da ne može sebe zbog toga da prepozna, a objasnio je i zbog čega svako veče kako bi se uspavao radi jednu stvar.

"Nećete mi verovati kada vam kažem, ali turska serija. Toliko sam omatorio da to gledam, to uopšte ne liči na mene. Upoznao sam neke ljude kod Kusturice koji prave te serije. Bili su mi simpatični, pa sam im pomagao da uđu na te zatvorene projekcije. Raspitali su se ko sam i dogovorili su se da se pojavim u jednoj epizodi te serije, nisam uspeo to da realizujem i žao mi je i dan danas", ispričao je Bora u emisiji kod Mire Adanje Polak.

On je priznao i da mu je supruga Dubravka, koja je 28 godina mlađa od njega, velika podrška u životu i da se prvenstveno zbog sebe, ali i zbog nje trudi da bude dobro.

"Verovatno bih se ugasio negde usput da nisam došao u Sloveniju jer sam suviše divljao. I to ima svojih dobrih strana, ali malo sam preterivao. Shvatio sam to kada su prestali da mi rade pojedini delovi, a nije bilo rezervnih. Nisam odmah reagovao, opustio sam se. Čovek prvo pomisli: “Teraću dokle mogu”, ne zabrine se uopšte. Sada znam pored koga sam i ko me voli, i da ima smisla truditi se da potraješ što duže, da bi i ta ljubav potrajala", objasnio je Bora i dodao kroz šalu:

"Bio sam dečkić kada smo se sreli, imao sam 61 godinu. Žao mi je što je nisam upoznao ranije. Deset godina smo zajedno".

On je u pomenutoj emisiji otkrio i šta ga profesionalno pokreće.

"Teže mi je da se popnem na binu nego da pevam. Posle sam prazan i srećan na neki način jer sam dao sve od sebe. Sviraš zato što voliš, a pare će doći. Kad ne bih pevao, onda bolje da me nema. Ne bi imalo smisla", ispričao je Bora.

(GrandTV)

