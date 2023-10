Božo Vrećo progovorio o bolesti s kojom se bori 18 godina

Pjevač Božo Vrećo osvojio je publiku svojim glasom i ekscentričnim stilom, a privatnost čuva daleko od očiju javnosti.

Božo Vrećo izdvojio se kao umjetnik koji je interpretator i autor sevdalinki.

Muzičar je rođen 18. oktobra 1983. godine u Foči, a živi i radi u Sarajevu. Odrastao je sa majkom i dvije starije sestre, dok mu je otac preminuo kada je imao svega pet godina.

Božo je u svom odrastanju doživio brojna teška iskustva, te sa sobom i sada nosi brojne emocionalne ožiljake zbog čestog neprihvatanja u provincijskoj sredini.

U toku djetinjstva živio je skromno, a njegova želja je bila da se bavi muzikom i da iskoristi šansu za koju je bio uvjeren da će mu se jednog dana ukazati.

Božo je po struci magistar arheologije, a to što nije stekao formalno muzičko obrazovanje nije mu predstavljalo prepreku da se posveti muzici, stvaralaštvu i stekne svjetsku slavu.

Inače, malo ko zna da on od svoje osamnaeste godine boluje od epilepsije.

"Božanska milost me je izliječila, a moja pjesma me je regenerisala. Onda kada život počnete živjeti bez stresa i razmišljanja šta neko misli, te se prepustite svojoj slobodi, onda je i život magičan i ljekovit. Moj lijek je u posvećenosti Bogu i fokusiranju na umjetnost koja ima božansku komponentu isceljenja“, rekao je Vrećo, prenosi „Blic“ i dodao:

„Svim svojim srcem i dušom. Božanska ljubav me je osnažila, oblikovala i pripremila za sve što je bilo i tek dolazi. Njemu je sva zahvalnost za sve u mom životu. Svaki moj koncert njemu je na dar. Neraskidiva veza s Bogom je u predanosti i dobroti, posvećenosti i prepuštanju duši da zapeva i krene putem koji osjeća u svojoj duši. Upravo to i činim sve ove godine, koliko god to nekome izgledalo nadrealno i nezamislivo.“

(Nova.rs)

