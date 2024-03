Brena dala neočekivan odgovor na pitanje da li je Prija njena nasljednica

​Muzička zvijezda Lepa Brena nastupila je sinoć na Kopaoniku, a pred nastup se dotakla uspjeha Aleksandre Prijović, koja već mjesecima unazad puni hale i arene širom Evrope.

Brena je otkrila da li Priju smatra svojom nasljednicom.

"Niko od nas nema nasljednika, svi mi idemo nekim svojim originalnim putem" rekla je Brena.

Potom je dodala:

"Aleksandra je u Real Madrid timu, Filip i ona su zaslužni za sve. On je pet godina prije svega ovoga napravio cijeli koncept njihove poslovne priče. Ona ima snagu da izdrži sve pritiske. Oni su dobar primjer kako se sve to radi" ispričala je pjevačica za "Blic".

Ovo nije prvi put da Lepa Brena komentariše Aleksandrin uspjeh, pa je i ranije govorila:

"Mislim da je Aleksandra negdje bila, kako da kažem, predodređena za tu priču, u nekoj sudbini, ali je ipak došla u ozbiljan tim, ona je došla u jedan Real Madrid" rekla je Brena ranije.

Brena je odala veliko priznanje Filipu Živojinoviću, sinu njenog muža Bobe Živojinovića.

"Filip, koji je završio jedan od deset prestižnih fakulteta, Rice University u Hjustonu, koji je završio menadžment i diplomirao psihologiju. Drugo, on je radio godinu-dvije dana sa mnom i njih dvoje su se nekako spojili, vjenčali. Njen talenat, njegova organizacija... Ona je magična bila za tu publiku, a tu vam je i dobra produkcija, organizacija, način i stil oblačenja, intervjui. Pazite, to vam je ozbiljna mašinerija! Ne možete danas bez ozbiljnog producenta da budete velika zvijezda. Lepa Brena je imala "Slatki greh" i imala je ozbiljnog producenta koji se zvao Raka Đokić. Ja bez takve ekipe, koja mi je pomogla da budem ta koja ću sijati, sam uspjela uz njihovu pomoć. Tako je i Aleksandra, lijepa, mlada, zgodna, talentovana. Udružili su se, jednostavno, njih dvoje, spojili sve to" istakla je Brena ranije, a prenosi "Telegraf".

