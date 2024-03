Breskvica: Nikad se više neću prijaviti na Beoviziju

Anđela Ignjatović Breskvica zauzela je drugo mjesto u finalu na festivalu "Pjesma za Evroviziju 2024", dok je pobjedu odnijela Teya Dora, koja će pjesmom "Ramonda" predstavljati Srbiju na "Evroviziji" u Malmeu.

Breskvica je sinoć bila gošća u emisiji Amidži šou" gdje je rekla da se više nikada neće prijaviti za pomenuto takmičenje.

"Smatram da je to takmičenje na kom se pojaviš jednom i šta uradiš, uradiš, nikad se više neću prijavljivati", bila je iskrena pa je dodala:

"Nisam bila tužna jer sam znala, prosto ja imam tu neku intuiciju, kada sam se probudila znala sam da neću proći - govorila je pevačica, pa se dotakla pobednice."

"Srećna sam bila što je moj favorit pobedio, a to je Teya Dora, odmah posle mene ona je bila moj favorit", bila je jasna, a onda je odgovorila na pitanje da li smatra da je takmičenje bilo regularno.

"Ja želim da verujem u to da jeste. Smatram da obraz i vaspitanje nekome ne bi dozvolilo da lažira tako nešto", rekla je Breskvica.

O navodima da je "Gnezdo orlovo" nacionalistička pesma

"Nije nacionalistička pesma. Pesma je nastala u studiju Generacije Zed, kao i većina mojih pesama. Jedan dan me je Heni pozvao, rekao: "Imam jednu pesmu koju niko ne želi, ali pretpostavljam da je ti želiš". Otišla sam u studio, pustili su mi pesmu, međutim tada je zvučala totalno drugačije nego sada. Bila je brža, drugačija. Dopala mi se na prvu, ali nisam znala šta da radim sa njom, šta bih ja sa takvom pesmom. Rekla sam da ostave sa strane, pa ćemo videti", rekla je ona i dodala:

"Nazvao me je nakon par dana ponovo, rekao: 'Molim te, dođi u studio', pustili su mi verziju kakva je i danas. Samo smo se pogledali i rekli: "To je to, Evrovizija", tako je krenulo sve, desetak dana pre isteka vremena za prijavu. Volim da kažem - ko kako razume pesmu, njegova je stvar. Ja sam razumela na svoj način, tekstopisac na svoj. Čula sam da je jedna žena rekla da je u toj pesmi čula svog oca, tako da, eto, neko je i na taj način razumeo. Ko kako želi da je razume, takva je. To je lepota muzike i tekstova, generalno. Ne znam kako je počela ta priča, iskreno, s obzirom na to da ja nisam takva, prvo, mislim da su me ljudi dovoljno upoznali do sada. Svi vide da volim sve i svakoga, da poštujem sve i svakoga."

(Blic.rs)

