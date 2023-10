Britni Spirs najavila i drugi dio memoara

Pjevačica Britni Spirs otkrila je da će izdati drugi dio memoara i to i prije nego što je prvi ugledao svjetlost dana. Naime, kako je još ranije najavila, 24. oktobra izlazi Britnina autobiografija pod nazivom "The Woman In Me", što je naslov inspirisan njenim hitom "I‘m Not a Girl, Not Yet a Woman", a odmah nakon tog, slijedi i drugi dio u kojem će otkriti nove i, očekuje se, potresne detalje iz svog života.

"Jašem i pišem!!! To je sve što radim u ovom trenutku... Drugi dio stiže nakon prvog", napisala je ona na društvenim mrežama uz hešteg naziva prvog dijela memoara "TheWomanInMe", prenio je B92.

"Britni priča svoju priču, bez upravitelja, potpuno nefiltrirano - dobro, loše i zlo", rekao je izvor za "Page Six" u septembru, dodajući kako je za Spirsovu veoma naporno i emotivno bilo da ponovo proživljava prošlost dok je pisala memoare.