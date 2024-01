Ćana o internet prevari: "Pitali su me kada ću vratiti novac"

Stanojka Mitrović Ćana je u svojoj karijeri doživjela veliku neprijatnost zbog koje se Interpol uključio u istragu.

Ona je u jednoj emisiji ispričala da je bila žrtva internet prevare, a evo šta se tačno desilo.

"Na društvenim mrežama ljudi otvaraju profile na moje ime i dopisuju se sa ljudima, a to nema veze sa mnom. Jedan gospodin se pojavio i otvorio lažni profil i dao svoj broj telefona. Molim ljude da dobro pogledaju sa kim se dopisuju, nemojte ni slučajno da šaljete nekome pare, ja imam broj telefona koji je samo za nastupe, sve to što vam neko nudi, a ja ne vidite i ne čujete mene su lažni profile", započinje priču Ćana.

"Tako se jedan gospodin odvažio, neki čovek iz okoline Tuzle je poslao njemu 200 evra da ja pevam za 8. mart, a ja 8. mart dogovorila mnogo ranije. Zvao me je Ilija Kajzer menadžer i pita gde radim za 8. mart. Ja mu kažem da sam u Lincu i on meni ispričao da je jedan čovek u moje ime dogovorio nastup i kako se približavao 8. mart tako se profil ugasio. Ovom je to bilo sumnjivo i on je pokušavao da vidi o čemu se radi i došao je do Ilije. Ja sam onda rekla da ako je neko uplatio novac, mora da postoji priznanica na čije ime je uplaćeno. Ja sam to prijavila, a posle su se javili ljudi koji su istog čoveka prijavili. On je bio u nekom objektu obezbeđenja. Doživela sam to da mi je neka žena iz Nemačke poslala poruku ‘kad ćete mi vratiti pare’, ja ne znam ni ko je ona. Da mi nešto treba, imam toliko familije i prijatelja, ne bih tražila od ljudi koje ne poznajem. Ta žena mi kaže da je uplatila novac u humanitarne svrhe za Gocija Ristića, kaže njemu ćerka bolesna, a njemu ćerka nije bolesna. Interpol se uključio, mislim da ga je policija našla. Skoro se i Aco Pejović obratio medijima, i on je imao problem sa tim", ispričala je Ćana, prenosi Pink.rs.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.