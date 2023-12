Ćana otkrila na šta sve pristaju pjevačice

Iako voli da na svaki način razveseli narod, Ćana priznaje da ima granicu dokle to dopušta.

"Dosta puta ljudima sa strane kad vide taj silni bakšiš, kao da su honorari dogovoreni, a ovo dodatno… Ne, to nije tako. Recimo ja sam išla uvek na fiksnu cenu i fiksno vreme, nikad nisam pevala od jutra do sutra, jer bilo je raznoraznih situacija kojih sam se naslušala od starijih koleginica, tako da sam rešila – manje para, ali mirnija glava. Dešavalo se da su koleginice morale da rade neke poslove u kuhinji čak, jer postoje ljudi koji misle da sa parama mogu sve, pa je njima bio gušt da oni to plate, a da nekog nateraju da tamo ljušti krompir, nebitno da li je to jedan krompir ili pet, ali je to sa moje tačke gledišta potcenjivanje", iskrena je pjevačica.

Honorari za svirke pjevača su uvijek predmet glasina i priča, koje, izgleda, ponekad i oni sami šire. Naročito oko dočeka Nove godine pominju se iznosi od 50 do čak 100 hiljada evra.

"I sama sam se često pitala koji je razlog, ne kažem da neki ljudi možda nisu zaradili i više ili manje, ali ne može me niko ubediti, a ja jako dugo radim ovaj posao, da je to uvek tako i svaki put. Nekako u praksi ne vidim rezultate, ako bi neko zarađivao tolike pare, pa onda bi rezultati trebalo da budu mnogo veći, vile, jahte, itd", ispričala je svojevremeno za domaće medije, prenosi Grand.rs.

