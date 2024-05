Ćana sprema pjesmu kakva joj je nedostajala u karijeri

​Malo ko bi rekao da neko poput pjevačice Stanojke Mitrović Ćane može da ima neostvarene želje u karijeri, međutim, realnost je drugačija.

Neprikosnovena kraljica veselja je otkrila da postoji nešto što još uvijek nije ostvarila i otkrila kakvi su joj planovi kada je u pitanju muzika.

“Tu je nova pesma, zapravo još nije gotova, ali biće uskoro. Mnogo sam srećna jer već tri, četiri godine tražim od autora pesmu devet osmina, jednu onako veselu, i pesma se zove ‘Dajte pesmu slavljeničku’, biće uskoro na mom Jutjub kanalu”, otkrila je Ćana i priznala da pravu numeru nije lako pronaći.

“Tražim pesmu ovog tipa toliko dugo. Snimala sam ja u međuvremenu neke lepe dvojke, ali sam bila u potrazi za određenim ritmom pošto me je publika urnisala posle ‘Moj rođeni’ numere koja je napravila haos i pometnju na svim mogućim veseljima. Tražili su nešto baš veselo, a ja nisam imala do sada neku zapaženu pesmu u tom neparnom ritmu, kao ni trubače. Sada će biti tu i saksofon i trubači, violine i goč. Biće to jedna pokretačka pesma, kad uletiš u prostor da svi budu na nogama i na stolovima”, ispričala je Ćana.

Kao neko ko je postao sinonim za dobar provod, Ćana priznaje da joj je bila potrebna i takva pjesma, kako bi njen dolazak na veselja bio potpun.

“Nekako su ljudi zavoleli te moje dolaske na veselja gde me pozovu. Ja to originalno i svim srcem radim. I sama pripremam za to, mene adrenalin puca baš pred nastup od želje da to sve izgleda onako kako su oni zamislili”, objasnila je pjevačica, prenosi Pink.

