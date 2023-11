Dado Polumenta otkrio kako njegova supruga reaguje na pjesmu koju je posvetio bivšoj

Prije više od deset godina hit „Ana Marija“ je osvojio region, a sada je otkriveno kako supruga Dada Polumente reaguje tu numeru.

Dado je iz romanse sa Ana Marijom Kikoš dobio sina, a njoj posvetio pjesmu koja je postala veliki hit. Pjevač je sada otkrio da li to smeta njegovoj sadašnjoj supruzi.

"Naravno da pevam i dalje. Normalno reaguje. Ivona je legenda od žene, ona se i čuje sa Ana Marijom kada je moj sin Dorijan u pitanju, i sve u vezi s njim. Moja žena je spojila celu porodicu i zahvalan sam joj na tome", kaže pjevač za Informer.

Pjevač je objavio novi album nakon duže pauze, a na promociji istog je otkrio šta se dešavalo u periodu dok je stvarao novi projekat.

"U proteklih 10 godina zivim pravu harmoniju. Sve se promenilo. Radio sam na sebi puno. U svakom smislu. Tražio sam ne jednu nego 10 stručnih pomoći. Sve što je bilo loše ja sam menjao. Psihoterapija ne sme da bude tabu tema i ja sam bio i doživeo sam preporod. Svakom bih to preporučio. Moja ćerka je morala da doživi to što je doživela da bi sve ovo sada ovako izgledalo. Kada sam mislio da će album izaći desilo se to da je ona završila na operacionom stolu. Bog je tako hteo", zaključio je pjevač.

(GrandTV)

