Darko Lazić nakon priče da je kupio stan od 200.000 evra: "Kupio sam frižider"

Nakon što se u medijima pojavila vijest da je Darko Lazić kupio stan od 200.000 evra, kao i auto u vrijednosti od 100.000 evra, pjevač je otkrio kako zapravo stvari stoje.

Darko je za "Telegraf" priznao da nije kupio nekretninu, kao i auto, ali jednu stvar jeste.

"Šta sam kupio? Auto i stan? Jao, pa voleo bih ja to, ali nisam. Sad trenutno sređujem kuću na selu, eto to je to od ulaganja", rekao nam je on.

Ipak, Darko je "obnovio" stan.

"Kupio sam frižider, i to onaj iz dva dela, eto, to jesam", rekao je pjevač kroz smijeh.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.