Darko Lazić ne mari za zabranu: Pjevač divljao motorom

Pjevač Darko Lazić nekoliko puta je imao problem sa zakonom zbog saobraćajnih prekršaja. Iako mu je vozačka dozvola oduzeta i ima zabranu vožnje do februara 2024. godine, folker ne mari za to.

Naime, osim što voli brzu vožnju automobilima, Darko je veliki ljubitelj velikih, sportskih motora. On je tokom jučerašnjeg dana vozio motor sa prijateljima iz moto kluba i divljao po putu, što je objavio i na svom Instagramu.

"Darko nikako ne može da se smiri. Iako zna da mu je presuda postala pravosnažna i da ne sme ništa da vozi do februara sledeće godine, on sad svoju želju za vožnjom "iskaljava" na brzim sportskim motorima. Najpre u moto klubu, a sad je prešao i na obližnje puteve. Čovek ne želi da poštuje zakon, pa to ti je. Samo izaziva nevolje. Tako je juče sa prijateljima vozio nenormalno brzo, trkali su se međusobno... Haos su pravili na putu", ispričao je izvor blizak pjevaču koji brine za njegovu bezbjednost.

Ovim povodom oglasila se i Lazićeva majka Branka.

"Ne znam šta bih vam rekla. Nisam videla te fotografije. Ako je to tačno, u šoku sam. Ni u šta ne verujem dok ne vidim, puno je bilo izmišljotina. To je sigurno neka šala. Moj Darko baš vodi računa sad, imao je zbog te vožnje mnogo problema", poručila je pjevačeva majka.

(Kurir)

