Dejan Matić u akciji na nekretnine: Pazario novu u Grčkoj

Popularni pjevač Dejan Matić živi na relaciji Beč-Beograd već godinama, a osim pjevanja folker ima još nekoliko biznisa kojima se posveti i nedavno otkrio da je pazario jednu nekretninu i u Grčkoj

Naime, Matić je prije izvjesnog vremena sve iznenadio kada je vozio motocikl i automobil, a sada je otkrio da li je možda tokom ljetovanja sam upravljao brodom.

"Nisam, ja ne radi me ništa. To mi je nešto onako, više je za neko uživanje. Znaš kako kažu, najbolje je kada ti najbolji prijatelj ima brod", kategoričan je bio Dejan, a s obzirom na to da ga "ne radi" upravljanje brodom otkrio je da li mu je izazovno da sam vozi avion.

"Jedan moj drugar je išao 'cesnom' da razgleda Novi Sad i Čenej sa jednim pilotom, i upitao je da li bi mogao on sam da proba da vozi. Ovaj mu kaže da može. I sada kad je video da je stavljen pred svršen čin i da treba da sedne za upravljač letelice on kaže ne radi mene to, mene radi da ga proteram negde ispod podvožnjaka", ispričao je Dejan anegdotu i naglasio da bi vožnja aviona tako izgledala i u njegovom slučaju.

Pjevač je otkrio i da li namerava da se vrati iz Beča gdje živi godinama u srpsku prijestonicu.

"Ja sam privatno u Beču, a poslovno sam u Beogradu. Kako ima puno posla sve sam manje u Beču, ali odvojim tih par dana da se posvetim porodici i dečacima i da učestvujem u njihovom odrastanju tako da sam nekako spojio lepo i korisno. Mislim i da imam mnogo više vremena da se posvetim njima tamo nego što bih imao u Beogradu. Balansiram i dobro mi ide", ispričao je Dejan.

Kada je ljetnji period Saša Matić provodi slobodno vrijeme sa porodicom na crnogorskom primorju, dok Dejan priznaje da je i sam u akciji nekretnine na morskoj obali.

(Telegraf)

"Ima nešto, već sam rešio, ali u Grčkoj", otkrio je Dejan za Grand.

