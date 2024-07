Desingerica se oglasio poslije apela ministarstva: "Niko nije umro..."

Ministarstvo kulture i medija Crne Gore oglasilo se danas povodom nedavnih nastupa Dragomira Despića, poznatog pod psudonimom Desingerica, izražavajući veliku zabrinutost, a sad se ovim povodom oglasio i sam reper.

"Kulturna scena naše države treba da bude prostor za pozitivne i konstruktivne poruke i sadržaje, koji će doprinositi razvoju društva i unapređenju kulturnog nasljeđa", pisalo je u saopštenju, pa su pozvali organizatore da vode računa o kulturnim vrijednostima.

Desingerica je u intervjuu za Blic priznao da je iznenađen zbog ovog saopštenja, te smatra da je isto nepotrebno.

"Ja bih samo postavio pitanje da li iko dovodi više ljudi od mene na te dnevne žurke? Niko, držim rekorde, sve bude krcato! Ljudi se zabavljaju, provode, niko ne treba da govori ikome da li treba da ide na nečiji nastup ili ne", rekao je Desingerica za "Blic" i dodao:

"Ja nisam dečji animator, ne vaspitavam decu, na moje nastupe dolaze punoletni, uživaju ljudi, što bi to iko osuđivao? Niko nije povređen na mojim nastupima, niko nije umro! Ko hoće da dođe da se provede neka dođe, ko neće ne mora! Ja nisam klasični performer, ja zabavljam ljude. Ne volim kad se tako sugeriše ljudima, idite ovamo, nemojte da idete tamo, ostavite ljude da sami odluče. Da li me oštećuju tim saopštenjem? Ma, ne, rezultati govore za mene", zaključio je on.

(b92)

