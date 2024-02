Dinča otkrio šta uvijek radi kada stigne kući

Pjevač Milan Dinčić Dinča omiljen je gdje god da se pojavi, a pregršt obaveza koje ima radi sa lakoćom.

Sve je ipak pomalo iznenadio kada je priznao da u njegove „redovne dužnosti“ spada i šetnja njihovog kućnog ljubimca, psa Badija, koji ga radosno čeka kao zapeta puška uvek, čak i u pola noći.

Dinča je podijelio snimak nastao u 01.47 ujutru u kojem se igra sa svojim ljubomcem a iako je vrijeme za san uveliko počelo, pas nije odustajao da krene u svoju omiljenu aktivnost sa pjevačem – šetnju, što mu je pjevač desetak minuta kasnije i uslišio.

U posljednje vrijeme on često demonstirira ljudima iz najbližeg okruženja i svoje kulinarske vještine, a otkrio je da bez obzira što priprema ukusne đakonije to mu ne predstavlja problem koji bi mogao da se odrazi na njegov fizički izgled, tačnije na kilažu.

“Uglavnom spremam malo zdravije stvari, a i šetnju preferiram. Kada su mala deca kao meni šetnja je neizostavna aktivnost. Dnevno prelazim po 6 do 7 kilometara. A uz sve to imamo i psa Badija, on je zanimacija svima ali šta ću, i njega moram da prošetam. Snimili su moj zvižduk u telefonu i kada se vraćam kući puste mu taj zvuk i on me već čeka spreman da krene u šetnju”, ispričao je Dinča nedavno za Grand.

