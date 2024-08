Đogani odbija nastupe: Neko sad misli da ja ne znam šta ću s parama

Denser i pjevač Đole Đogani progovorio je o višedecenijskom trajanju na estradi, te otkrio koje greške je napravio u prošlom braku koje su ga naučile da ih ne ponovi u drugom.

Naime, Đole je priznao da je mnogo radio kada je bio u braku sa Slađom Delibašić, te nije bio posvećen porodici, zbog čega je donio odluku da ne radi veći dio ljeta dok se njegove kolege razbijaju od posla.

“U poslednjih šest sedam godina uopšte ne radim leti. Dva meseca budemo na moru. Svi koji me zovu ja kažem ne radim, a njima je to čudno. Pošto smo stacionirani u Bečićima, još im bude čudnije što ne prihvatam nastupe koji su tu blizu na primorju. Jednostavno sam na odmoru i ne radim. Neke stvari nemaju cenu, ne postoji novac koji može da kupi vreme jer vreme kada istrošiš nema nazad, to je gotovo”, otkriva Đole.

On je objasnio i kako je riješio da promijeni svoju životnu organizaciju.

“Bila je ovde i moja prva ekipa, tako ih zovem, Slađa, moja deca i unuka. Leto mi je rezervisano za porodicu, da se opustimo i lepo živimo. Poučen iskustvom koje sam imao s prvom ekipom, dok sam radio i uživao sa Slađom, tako mi je sve proletelo, stalno smo radili i deca su mi brzo porasla. Začas škola, fakultet, udaja, unuka. Tada sam rešio da neću više tako, to je greška, želim vreme za porodicu. Jul i avgust sam s njima. Od septembra pa do juna radimo skoro svaki vikend”, rekao je denser i naglasio:

“Neko sad misli da ja ne znam šta ću s parama, pa ne radim, ima kolega koji rade i zarađuju mnogo više, ali ja želim da budem s porodicom i nikad ne bih radio preko leta. Nekad sam na Crnogorskom primorju bio broj 1, jednom smo u najpoznatijoj diskoteci u Budvi nastupali 11 dana zaredom, to nikad niko nije uradio. Te godine smo za letnju sezonu imali 57 nastupa, samo tri dana nismo radili. Danas niko nije na tom nivou, ne može tadašnje vreme da se poredi s ovim danas”.

(GrandTV)

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.