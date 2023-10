Đole Đogani: Dragana Mirković je najbolja

Đole Đogani bio je jedan od gostiju u emisiji „Zvezde Granda Specijal“. Denser je u razgovoru sa Vesnom Milanović i Sinišom Medićem iznio svoj stav o tome ko je najblji plesač među pjevačima. Đogani nije imao nikakvu dilemu.

"Najbolja je Dragana MIrković, tu mena šta. Juče sam joj dao neke snimke za dokumentarni film ili neku pripremu za veliki koncert. Istovremeno su mi tražili i neke snimke i materijale koje sam ja snimao. Kada je videla ova montažerka te snimke, pala je. To su takvi okreti, pokreti, koreografije, čučnjevi. Šta je sve ona radila to nije radila ni jedna pevačica. Nikada. A ona je to radila pre 30 godina i još pevala uživo", ispričao je Đogani i naglasio:

"Što se tiče toga, Dragana Mirković je najbolja plesačica među pevačima, i obrnuto".

(GrandTV)

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.