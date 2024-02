Đorđe David: Još nisam slobodan čovek

Đorde David muzičar i član žirija "Zvezda Granda", stigao je u Beograd nakon što je doživio saobraćajnu nesreću u Sjevernoj Makedoniji u kojoj je nastradala jedna žena, gdje je i sam proveo posljednjih deset dana, pa se pred novinarima u suzama prisjetio saobraćajke i žene koju je usmrtio na licu mjesta.

Otkrio je da mu stravične scene i dan-danas prolaze kroz glavu, kao i to da da, bez obzira što su mu dokumenta vraćena, on i dalje nije slobodan čovjek:

"To je nešto što je jednostavno u ovoj cijeloj proceduri uslovnost koja mora da se zadovolji. Kažu ljudi: ‘Dobio si dokumenta, slobodan si’. Ne, ja se uopšte ne osećam tako. Ja ću u tom smislu osećati da sam slobodan kada se taj proces završi. Neće se završiti za mesec dana, odmah da kažem, daj Bože da se završi za pola godine. On će trajati, ali tek kada taj proces bude završen, gde će se meni na papiru zvanično dati rešenje, daj Bože da ja nisam imao nikakvu odgovornost koju treba da snosim u svemu tome, ja ću ako to tako bude – osećati da sam slobodan", - ispričao je roker za Grand.

