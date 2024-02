Đorđe David očajan: Nisam slobodan čovek

Đorđe David, roker i član žirija "Zvezda Granda", prije nekoliko dana je stigao u Beograd nakon što je zadržan u Sjevernoj Makedoniji zbog nesreće u kojoj je učestvovao.

On je po dolasku u srpsku prijestonicu održao konferenciju za novinare, kada je ispričao šta se sve dogodilo. Nakon toga je otvorio dušu i priznao kako se osjeća. Otkrio je da mu stravične scene i dan-danas prolaze kroz glavu, kao i to da da, bez obzira što su mu dokumenta vraćena, on i dalje nije slobodan čovjek.

"To je nešto što je jednostavno u ovoj cijeloj proceduri uslovnost koja mora da se zadovolji. Kažu ljudi: 'Dobio si dokumenta, slobodan si'. Ne, ja se uopšte ne osećam tako. Ja ću u tom smislu osećati da sam slobodan kada se taj proces završi. Neće se završiti za mesec dana, odmah da kažem, daj Bože da se završi za pola godine. On će trajati, ali tek kada taj proces bude završen, gde će se meni na papiru zvanično dati rešenje, daj Bože da ja nisam imao nikakvu odgovornost koju treba da snosim u svemu tome, ja ću ako to tako bude – osećati da sam slobodan", ispričao je roker za portal "Grand".

Potpuno je normalna ljudska potreba to što je porodici nastradale žene uputio saučešće, objasnio je muzičar.

"Jer sve što se desilo nije se desilo iz moje neodgovornosti. Oni su mi rekli tamo da je to nesrećan slučaj sa smrtnim ishodom u kojem sam ja bio učesnik. Kako god to zvučalo, da prevedemo na prost jezik, ja sam udario ženu koja je od tog udarca preminula. Postoji ta priča koja je prethodila svemu tome, ali to je nešto što mene tišti i zaista sam dao sve od sebe da bih to izbegao. Nažalost, nije bilo moguće", podsjetio je Đorđe David.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.