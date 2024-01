Đorđe David u saobraćajnoj nesreći izgubio oca, bio pored njega

BEOGRAD - Muzičar i član žirija "Zvezda Granda" Đorđe David juče je doživio saobraćajnu nesreću u Sjevernoj Makedoniji u kojoj je stradala jedna žena, a to nažalost, nije bila jedina tragedija u životu rokera.

On je u saobraćajnoj nesreći izgubio oca, a i tada je sa njim bio u automobilu.

Đorđe je o najtežem trenutku govorio u ispovijesti za Grand, a tada je rekao da je ta nesreća bila namještena i da se sve desilo zbog politike.

"Otac Vasilije odveo me je sa 10 godina u dramsku sekciju koju je imala Radio Televizija Beograd, i tada sam prvi put video Buleta Goncića, Sonju Savić, Brstinu i druge. Moj otac je bio član saveza komunista, i dok su svi gledali da zabodu neku lovu i vikendice, njega to nije zanimalo. On je bio tajni savetnik u Titovom kabinetu i smrt oca me je negde opredelila za umetnost, uprkos tome što su svi u porodici bili akademski obrazovani ljudi, doktori, ja sam rešio da se bavim onim gde mi sloboda dozvoljava da budem svoj", rekao je on jednom prilikom za Grand.

David se tada kroz suze prisjetio momenta kada su doživjeli nesreću u kojoj je otac stradao, a on je prošao bez ikakvih povreda.

"Bila je u pitanju politička nameštaljka, izrežirana. On i ja smo bili u kolima, meni dlaka sa glave nije falila, a on je ostao na mestu mrtav. Ali bio je i ostao autoritet u mojoj glavi. Ja sam se nakon toga strašno promenio, jer je moj heroj bio poražen. Nisam imao ni 15 godina i to su stvari koje mladom čoveku naprave lom u glavi", kazao je Đorđe.

U velikoj ispovijesti za Grand, Đorođe je priznao da je ta tragedija ostavila velike posljedice u njegovom životu i da je kasnije upravo zbog toga krenuo putem poroka iz kog se kasnije izvukao.

"Kad izgubiš idola u tim godinama, osećaš se potpuno izgubljeno, nesigurno, kao da nisi svoj i tražiš utočište u onima koji su slatkorečivi. Otišao sam u nekom trenutku pod led, samo heroin nisam probao. To je trajalo godinu dana, vrlo intenzivno. Zahvaljujući sportu i porodici, a nakon što sam video kako mi odlaze prijatelji, odlučio sam da pronađem izlaz. Mnoge od njih sam ispratio na onaj svet, bilo je tu dece mnogih poznatih ličnosti, predsednika država i predsedništa i svaka smrta je izazivala bol i potvrđivala da sam ja na dobrom putu tim što sam se opredelio za umetnost i za čist način života", ispričao je roker, a prenosi Telegraf.rs.

