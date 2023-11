Dragana Mirković: Danas svako može da postane poznat, ali ne i zvezda

Pjevačica Dragana Mirković u šou "Rame uz rame sa Draganom" progovorila je o uticaju društvenih mreža na popularnost.

Poznato je da folk diva ima iza sebe višedecenijsku karijeru i mnogo hitova, zbog čega je mnogi smatraju najvećom regionalnom zvijezdom na Balkanu, a ona smatra da je sada u novijem dobu, lakse doći do popularnosti nego prije, ali kratkotrajne.

"Danas je mnogo lakše doći do publike, zahvaljući društvenim mrežama, svako može da postane poznat, ne baš zvezda, ali da postane interesantan na mrežama. To jako brzo prođe, jer društvene mreže melju, one su u sekundama. One ne ostavljaju ime, to u sekundama prolazi i zato je sada mnogo teže opstati i postati prava zvezda, nego ranije, a s druge strane, biti poznat je mnogo lakše", rekla je ona, prenosi "Kurir".

