Dragana Mirković o razvodu: Plakala sam, sećala se nekih trenutaka

Folk zvijezda Dragana Mirković nakon koncerta u Zagrebu progovorila je o teškim momentima koje je prošla nakon razvoda od supruga Tonija Bijelića poslije 24 godine braka. Iskreno je kazala da je puno puta do sada plakala i da je njen život bio pun uspona i padova.

Dragana priznaje da je u životu kao i svi ljudi imala puno teških momenata i dodala da je sada konačno srećna poslije razvoda i suza.

Ona je u razgovoru istakla da je su njena najveća podrška sin Marko i kćerka Manuela, ali i milioni fanova koje je stekla za 40 godina karijere.

“Oni meni znače inače u životu, njihova podrška mi je sve na svetu. Marko i Manuela, moji fanovi oni su meni ono što govorim i na početku koncerta sila, ali stvarno sila. Ja sa njima mogu sve, i kad mi je bilo najteže, više mi nije teško (Smeh). Stvarno mi je bilo jako teško, to je sasvim prirodno i mislim da me razumeju svi, ja sam na svim koncertima i emisijama bila nasmejana, srećna”, rekla je Dragana za i dodala:

“Kada se pojavim na sceni i kada vidim ljude ispred sebe, za mene ne postoji tuga, razočarenje ili bilo šta drugo. Imam osećaj da sa njima mogu da obiđem čitav svet, onako pešaka. Mnogo toga sam prebrodila u životu zahvaljujući njima”.

Prije više od mjesec dana u medijima je odjeknula vijest da se Dragana razvodi nakon 24 godine braka, a pjevačica sada kaže da je taj period života iza nje.

“Život nije ravna linija i nije samo lepo, to je sasvim prirodno i normalno. Nekada tu ima i uspona i padova, ali su oni neverovatni. Uvek me usrećuju i podižu me kad padnem. Sve ono što sam pričala u uvodnom videu na konceretu, to je živa istina. To sam iz trećeg puta snimila, zato što sam prva dva puta plakala iskreno. To sam toliko govorila iz srca, sećala sam se nekih trenutaka kada sam padala, a kada su oni bili nevidljiva ruka koja me je podizala”, zaključila je ona za pomenuti mediji.

Podsjetimo, Dragana je nedavno za Grand priznala da je nakon razvoda utjehu pronašla u djeci i poslu i istakla da je to sada najviše čini srećnom.

“Sjajno je bilo, uvek me obraduju nečim. Klinci su divni, iako nisu više klinci, ali ja to uvek tako kažem (smeh). Oni su odrasli ljudi, jako dobri i privrženi, pametni i normalni, zahvalna sam im na tome što su uvek uz mene i što me toliko vole. Moram da kažem da su oboje preponosni na svoju majku, a to je moj najveći uspeh koji mogu da dobijem”, sa osmijehom je istakla Dragana, a potom se osvrnula na navode da je njen sin Marko postao estradni menadžer.

“Pisalo se, ali to nije istina. Ne treba time da se bavi iako studira fakultet koji ima veze sa menadžmentom, ali mi puno pomaže. Zapisuje neke stvari da ih ja ne bih zaboravila. Mnogo je ozbiljan u svemu što radi”, otkrila je pjevačica.

(GrandTV)

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.