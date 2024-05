Dragana Mirković otkrila ko je njena najveća podrška nakon kraha braka

Dragana Mirković stavila je tačku na brak sa biznismenom Tonijem Bijelićem, sa kojim je dobila dvoje djece - sina Marka i kćerku Manuelu.

Nakon teškog perioda, ona je i te kako posvećena svojoj karijeri, a nedavno je održala koncertu zagrebačkoj Areni.

Nju su iz publike podržavali sin i kćerka, a pjevačica je i progovorila o svojim nasljednicima, koji su joj velika snaga. Dragana je ovim povodom otkrila i da se tokom teškog perioda uvijek trudila da djeluje srećno u javnosti, prenosi Kurir.

"Marko i Manuela su bili na mom koncertu, Manuela je ranije otišla za Beč jer ima obaveza. Marko je sa mnom, čeka me. Bili su sa mnom i na koncertu u Italiji, pa su me odveli u Veneciju. Njihova podrška mi znači sve na svetu, uvek kažem da su Marko i Manuela pa moji fanovi moja najveća snaga. Sa njima mogu sve, kada mi je bilo najteže, a više nije, stvarno mi je bilo jako jako teško kada sam na svim koncertima i u svim emisijama bila nasmejana i srećna", rekla je Dragana i dodala:

"Divan je osećaj biti okružen ljudima koji te vole, tu prvenstveno mislim na svoju decu. Kada vidim kako me publika gleda vidim da imaju čistu ljubav prema meni. To je neopisivo uvek kažem da sam blagoslovena što imam toliko ljubavi. To je ono što mi daje da budem srećna i uvek spremna i za neke teške trenutke, da ih prebrodim uz divnu energiju jer samo tako može da se prebrodi. Ja sam zaista srećna žena", rekla je Dragana za Extra.fm.

