Dragana Mirković potkačila bivšeg supruga

Dragana Mirković našla se u žiži javnosti nakon što je saopštila da se razvodi od Tonija Bijelića. Njih dvoje su riješili da stave tačku na ljubav nakon 24 godine braka.

Dragana Mirković je nakon saznanja da se razvodi, otkrila sve o svom privatnom životu.

Pjevačica je navela da ne živi sa suprugom već tri godine i da su ona i djeca ostali u dvorcu da žive.

Folk diva je istakla da joj nikada materijalno nije bilo bitno.

"Možete da me vozite u Smartu, možete da me vozite, evo, u Majbahu, nebitno je, ja nisam taj tip uopšte, da mi je to nešto bitno...", istakla je Dragana na početku, dok je pokazivala kolekciju skupocjenih automobila oko sebe.

"Da, kolekcija je bogata, ja priznajem. Ima dosta toga, ovo je samo jedan deo, pošto se napolju radi ulaz, pa smo morali ovde da ubacimo... Čak me nije ni interesovalo nešto, moram da priznam... (smeh) Najiskrenije! Stojadin, bre! Zašto sve mora da bude glamur, kad može da bude nešto nostalgično... Nekad su svi vozili Stojadina, kasnije Juga, Fiću... Meni je to draže nego neki "vau" auto! Nikad nisam bila za to. Moj suprug je voleo tako kroz mene da pokazuje svoje automobile, ali ja nisam taj tip", istakla je za hrvatski medij "24sata", usput potkačivši još uvijek zakonitog muža.

"Ne volim bacanje novca na stvari koje su nebitne. Firmirana garderoba, tašne, čuda... Ako vidite na meni neku skupu torbu, znajte da sam je dobila na poklon! Ja sam tako vaspitana", zaključila je Dragana, prenosi Informer.

Podsjetimo, Toni i Dragana se više ni na društvenim mrežama ne prate, ali fotografije porodične nisu obrisali sa svojih profila.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.