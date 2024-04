Dragana Mirković preživjela pakao: Majka je mnogo plakala

O Dragani Mirković i Toniju Bijeliću danima ne prestaje da se piše otkako je kao bomba odjeknula vijest da se ovaj bračni par razvodi.

Iako se čini da Dragana živi lagodan život bez stresa, vrijedno je podsjetiti se problema sa kojima se suočila u mladosti.

Naime, pjevačica je kao dijete prošla kroz jako težak period kada je primjećeno da ima iščašene kukove, te su ljekari predviđali da će imati jednu nogu kraću. Do druge godine je bila u bolnicama, na operacijama i u gipsu, zbog čega je dugo imala košmare.

“Roditelji su mi bili očajni, majka je mnogo plakala. Bila je tragedija imati žensko dete koje neće moći lepo da hoda. Naš stari kum joj je rekao: „Nemoj da plačeš, to dete će biti nešto posebno.“ Do druge godine bila sam po bolnicama, dugo u gipsu, na terapijama, odvojena od majke jer joj nisu dozvoljavali da bude sa mnom. To je veliki greh prema deci što nisu s majkom dok leže u bolnici bespomoćna. Za mene je to bila strašna trauma, dugo sam se plašila bolnice, imala sam noćne more. Košmarni snovi potrajali su do tinejdžerskih dana”, ispričala je jednom prilikom Dragana Mirković.

Dragana je svojevremeno ispričala kako je zbog ljubavi prema Toniju bila spremna na sve, pa i da napusti Srbiju, porodicu i karijeru.

“Činjenica je da sam zbog ljubavi otišla iz Srbije, ali mi nije bilo nimalo lako da se odlučim na takav korak. Iz prelepe kuće sam otišla u pedeset kvadrata. Mada je imao firmu, Tonija nije interesovalo da se kući, već da vozi super auto. Pravo momačko razmišljanje. Međutim, to mi je bio najmanji problem. Kada sam otišla u Beč, ostavila sam svoju zemlju, porodicu i karijeru. Moglo je da se desi da se nikada više ne vratim na scenu. Da li ste svesni koliko sam rizikovala? Sada, kad se u mislima vratim u taj period, shvatim koliko sam bila hrabra”, rekla je pjevačica.

Toni i Dragana su se umjesto gala vjenčanja odlučili za intimnu ceremoniju na koju čak ni njeni roditelji nisu došli. Zbog teških vremena koja su tada zadesila Srbiju pjevačina porodica nije imala mogućnost da prisustvuje njihovom vjenčanju u Austriji.

Za razliku od većine žena Dragana nije imala klasičnu vjenčanicu, već je zablistala u kratkoj bijeloj haljinici i providnom ogrtaču.

(GrandTV)

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.