Dragana Mirković sa djecom posjetila manastir Ostrog

Regionalna muzička zvijezda Dragana Mirković održala je prije dva dana koncert u Podgorici na svojoj humanitarnoj turneji „Do poslednjeg daha“.

Ona je iskoristila vrijeme u Crnoj Gori i da se odmori, pa je tako da sinom Markom i kćerkom Manuelom posjetila manastir Ostrog, jednu od najvećih pravoslavnih svetinja u Evropi.

Dragana se oglasila na društvenim mrežama i uz porodičnu fotografiju napisala je opis koji je razniježio mnoge.

”Moj svet, moje svetinje”, napisala je Dragana uz fotografiju sa djecom.

Podsjetimo, Dragana je nedavno za Grand govorila o porodici, a tada je istakla da je ponosna i srećna majka.

“Sve majke su zaljubljene u svoju decu, a ja imam dobar razlog za to. Ničim me nisu obrukali, nisu me naterali da drugačije osećam i mislim. Nisam upućena da se devojke utrkuju ko će biti moja snajka u to se apsolutno ne mešam. Ja znam da sam dobra majka, glupo je biti skroman po tom pitanju, moja deca mene nazivaju najboljom majkom na svetu. Znam sigurno da ću biti dobra i svekrva i tašta, to je sto posto, neće biti drugačije. Mene samo zanima da moja deca budu srećna. Ne zanima me da li se uklapaju ili ne, samo neka budu dobri ljudi i neka vole moju decu, a onda su dobrodošli u moju kuću”, rekla je Dragana.

