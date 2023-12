Dua Lipa opsovala usred emisije (VIDEO)

Pjevačica albanskog porijekla, Dua Lipa, gostovala je kod voditelja Seta Majersa u emisiji "Dnevna pijanka", a tom prilikom je i strastveno opsovala.

Pjevačica i voditelj su pili tekilu, a čak su je miješali i sa votkom, a onda ju je voditelj upitao koja joj je omiljena psovka na albanskom jeziku.

Lipa se nije ustručavala da mu odgovori.

"J*bem ti mater", rekla je pevačica dok se smejala, a zatim je Majersu prevela to na engleski, a video na kome psuje vrlo brzo je postao viralan.

| “What's your favourite Albanian swear word?” - Seth “****. Which means **** your mother” - Dua#DayDrinking | https://t.co/eNlNqFbPtz pic.twitter.com/EsQ2VTZxAz