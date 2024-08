Era Ojdanić bježao go od oca svoje devojke: “Iskočio sam kroz prozor”

Ljubavni život Ere Ojdanića često izaziva velike polemike u javnosti, međutim uprkos svojoj šaljivosti on tvrdi da mnogi tračevi koji se pišu za njegove djevojke nisu tačni.

Pjevač je za Grand ispričao i anegdotu kada je bježao iz kuće djevojke koja je imala opasnog oca.

Ojdanić se prisjetio kako je svojevremeno zbog zabrenjene ljubavi go iskočio kroz prozor i bježao.

“Nikada nisam bio sa ženama koje su u braku. Od žena u braku sam bežao kao đavo od krsta ali jednom sam bio u šemi sa devojkom, ali njen otac je bio opasan. Imao je uvek pištolj kod sebe. Bila je zima, ona je bila kod babe i dede. Deda i baba su zaspali još oko šest sati, i ja se polako ufuram u njenu toplu sobu. S vrata sam se skinuo, razgolitio se, a napolju zimska idila. Ona pripripremila pićence, ja se odomaćio i flašica po flašica dobrog vina, kad oko 3,4 neko pred kapiju”, ispričao je i nastavio.

“Stiže auto pred kuću, a ono njen otac i on pravo u kuću. Kad sam ga video, ja šta ću, da li da idem u šifonjer, rek’o gde ću, naći će me. Ja otvorim prozor i onako golišav skočim kroz prozor, sreća bio sneg, nisam se povredio i tako počnem da bežim. Kako sam bežao napale me male džukele, srećom bio sam brži. Aj što bežim, nego što nisam video boljikavu žicu i grudima udarim. Puče ona žica, počnem da krvarim, ali sam nekako došao do moje fiće ,ali nisam imao ključeve, pa sam morao pesnicom da obijem”, ispričao je Era svojevremeno za Grand i dodao da na estradi nema većeg švalera od njega.

Mada će se mnogi iznenaditi i neće povjerovati Era tvrdi da nikada nije bio u ljubavnom odnosu sa koleginicom

“Ja moje koleginice iziuzetno cenim i poštujem. Nikada nisam pokušao, niti mi je palo na pamet njih da muvam”, priznao je Era.

(GrandTV)

