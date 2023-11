Eva Ras: Droga se vukla po stanu, rekla sam da hoću i ja

Glumica Eva Ras je otkrila da je upotrebljavala nedozvoljene supstance zajedno sa svojim životnim partnerom. Dodala i kako je često bila okružena značajnim količinama opijata u svom domu, budući da ih je njen prethodni suprug redovno koristio.

"Moj prvi muž, s kojim sam bila dok sam studirala Fakultet dramskih umetnosti, drogirao se. Nisam znala za to dok smo se zabavljali, saznala sam tek kad smo se venčali. Tih šezdesetih godina narkomanima smo zvali samo one koji su se lečili od droge, a ne i one koji su je koristili. Zbog toga su mnogi mislili da drogiranje nije ništa strašno", rekla je glumica za Alo a prenosi Blic.

U nastavku je otkrila da je i sama probala nedozvoljene supstance:

"Suprug me nikad nije nagovarao na to. Međutim, droga se vukla po stanu i gledala sam kako je on uzima. Jednom sam mu rekla da hoću i ja da probam. Odgovorio mi je da ne želi da bude svedok tome i da to uradim dok on nije kod kuće. Tako sam i učinila. Ušmrkala sam taj prašak, bio je to kokain. Imala sam 20 godina kada sam prvi put probala drogu".

