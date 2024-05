Evo šta je Marija Šerifović dobila za pobjedu na Evroviziji

Kada je 2007. godine s pjesmom "Molitva" predstavnica Srbije Marija Šerifović pobijedila na Evroviziji, od tadašnjeg predsjednika Srbije dobila je poklon, a u jednom televizijskom intervjuu ispričala je i o čemu je bilo riječ.

Na dnevnom redu sjednice tehničke Vlade Hrvatske našao se i Prijedlog odluke o dodjeli novčane nagrade Marku Purišiću, umjetničkog imena Baby Lasagna. On je pjesmom "Rim Tim Tagi Dim" Hrvatskoj donio drugo mjesto na ovogodišnjoj Evroviziji, a Vlada je odlučila da ga nagradi s 50.000 evra. Baby Lasagna kasnije se oglasio na Instagramu i zahvalio na nagradi te uputio molbu Vladi da taj novac osiguraju onima kojima je potrebniji.

“Ovim putem molim gospodina Plenkovića da u moje ime te ime Vlade donira 25.000 eura Zavodu za pedijatrijsku onkologiju i hematologiju s dnevnom bolnicom 'Mladen Ćepulić'. Nadalje, ostalih 25.000 eura volio bih donirati Zavodu za pedijatrijsku hematologiju, onkologiju i transplantaciju krvotvornih matičnih stanica KBC Zagreb. Hvala", poručio je Baby Lasagna.

Marija Šerifović je otkrila za Blic šta je ona dobila.

“Kroz istoriju smo mogli videti da se to, bilo da je reč o muzici, umetnosti, bilo kojoj od onih sfera koje zaslužuju bilo kakvu vrstu priznanja, gotovo nikada nije dogodilo. Dakle, ne smeta mi to. Najveću zahvalu - aplauz, dobila sam od ljudi koji su tu već 20 godina, koji stare sa mnom. Što se države tiče, mene to previše ne zanima, sve sam sebi osigurala i omogućila”, rekla je Marija u jednom razgovoru za Blic i prisjetila se kako je Aleksandar Tijanić predložio tada da Marija dobije nagradu od 80 hiljada evra kao i sportisti koji učestvuju na Olimpijskim igrama i ostvare zavidne rezultate, prenosi Avaz..

Međutim, to se nije dogodilo.

"Ja sam otišla na prijem ili kako se to već zvalo, kod tadašnjeg predsednika Borisa Tadića. On je pitao: "Šta mogu da učinim za Vas?". Šta da mu kažem?! Ne treba ništa da učinite, mislim šta ćete da učinite, ja sam za Vas učinila više, ne treba ništa za mene da učinite. Dobili smo kravatu i bombonjeru, that's it, eto, to je jedina istina", rekla je Marija.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.