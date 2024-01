Goca Lazarević: "Ni do kontejnera ne idem bez ruža i maskare"

Iako je već pet decenija na našoj javnoj sceni, o fizičkom izgledu pjevačice Goce Lazarević ne prestaje da se priča i piše.

Ona priznaje da nema neki recept koji bi mogla da preporuči ostalim ženama i dodaje da u njenom slučaju genetika igra veliku ulogu.

"Ja sam se mnogo puta pitala i shvatila sam da mi je genetika takva. To je moja energija i neka iskra deteta koju sam ja sačuvala u sebi i delim je. Kažu da jednima stvar koju podelite a umnožite je ljubav i tako ja sa mojom publikom delim ljubav. Ne bi me muškarac sa kojim bih sada bila tako održao kao što me održava publika", rekla je ona za Grand.

Goca priznaje da i kao svaka žena voli da bude dotjerana, pa i u kućnim uslovima ili kada radi neke poslove oko dvorišta na licu ima bar malo šminke.

"Volela sam uvek da se doterujem, u životu ni do kontejnera nišam otišla bez bar malo maskare na očima i bez ruža. I kada sređujem dvorište, kosim travu, ja uradim isto tako", kazala je pjevačica.

